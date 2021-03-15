***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 20:40
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Yonca İplik San. Tic. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 7.697.133 TL (KDV dahil 1.124.835 Amerikan Doları) tutarlı sözleşme imzalanmıştı.
Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve 30.01.2021 tarihinde TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmış olup, 15.03.2021 tarihi itibariyle müşteri kabulü gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918301
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|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5380
|7,5452
|% -0,29
|
|Euro
|8,9927
|9,0037
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,4476
|10,5000
|% -0,58
|
|Frank
|8,0923
|8,1411
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0044
|2,0145
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.731
|7,57
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
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