***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 12:44
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.03.2021 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., 12.03.2021 tarihinde Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 61,68 MWp kurulu güce sahip güneş elektrik santralleri olan şirketlerin hisse devri için sözleşme yapmıştı. Söz konusu devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilglili başvuru gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919224
BIST
15:361.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,87
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.554
En Düşük
1.520
15:367,2561
En Yüksek
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|: -0,91%
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|Açılış
|: 7,2600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,3636
En Düşük
7,2362
15:368,6386
En Yüksek
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|: 8,6500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 406,28
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.423.233
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.174.597
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|681.108.242
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.464.700
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|103.831.929
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,35
|144.856.978
|% -8,22
|
|CLEBI
|303,20
|454.620.453
|% -8,12
|
|ULAS
|5,74
|11.513.120
|% -8,01
|
|FROTO
|215,90
|1.441.048.906
|% 1,84
|
|THYAO
|13,83
|1.092.990.978
|% -0,79
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|GARAN
|8,89
|741.061.638
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|728.447.381
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.685.391
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,10
|333.273.524
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|256.826.608
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|ODAS
|3,77
|497.853.059
|% -6,22
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2519
|7,2561
|% -0,91
|
|Euro
|8,6303
|8,6386
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% -0,95
|
|Frank
|7,7833
|7,8302
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% -0,82
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
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|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
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