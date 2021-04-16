***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 16:41
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 16.04.2021 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928817
BIST
17:321.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:328,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:329,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:32461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,49
|Açılış
|: 461,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:32
|QUAGR
|29,12
|192.457.771
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.382
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,30
|12.498.466
|% -47,87
|
|PEKGY
|1,80
|11.444.667
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.917.882
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.071.209
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.575.395.172
|% -0,41
|
|EREGL
|18,09
|1.241.887.269
|% 0,33
|
|ODAS
|3,37
|730.585.959
|% -8,42
|
|PETKM
|6,36
|545.165.500
|% -0,78
|
|FROTO
|182,40
|509.959.340
|% 2,59
|
|GARAN
|7,28
|1.575.395.172
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|730.585.959
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|413.731.573
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|341.098.094
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|159.706.811
|% -2,99
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0663
|8,0726
|% 0,82
|
|Euro
|9,6695
|9,6765
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,1145
|11,1702
|% 0,98
|
|Frank
|8,7463
|8,7990
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1449
|2,1556
|% 0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
|