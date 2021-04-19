***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 18:33
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi" 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929304
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6600
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9,7683
En Düşük
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18:05460,26
En Yüksek
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|Açılış
|: 460,26
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0884
|8,0960
|% 0,47
|
|Euro
|9,7383
|9,7510
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,2792
|11,3357
|% 1,41
|
|Frank
|8,8042
|8,8572
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-5,76
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,36
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