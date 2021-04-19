***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi" 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929304BIST