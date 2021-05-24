***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. Manisa'da gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 14.120.626 Türk Lirasıdır (1.690.000 Amerikan Doları).Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937601BIST