***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesini 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 10.06.2021 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz gelirinin tamamı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına girecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941831BIST