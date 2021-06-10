***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 20:19
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesini 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 10.06.2021 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz gelirinin tamamı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına girecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941831
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1651
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1940
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,84
|Açılış
|: 512,78
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4202
|8,4248
|% -1,92
|
|Euro
|10,2654
|10,2730
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8970
|11,9566
|% -1,58
|
|Frank
|9,3729
|9,4293
|% -1,86
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|6,23
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
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17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem