***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.06.2020 tarihinde Hacı İsmail KURTUL ve Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile imzaladığımız 50 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Eyaleti, Agrigento ilinde yer alan 53.1 MWp gücündeki Castello GES (Castello Güneş Elektrik Santrali) Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna'ya resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin İtalya şubesi adına bugün yapılmıştır.Proje gücü 50 MWp'ten 53.1 MWp'e yükseltilmiş olup, proje geliştirme ve EPC faaliyetleri Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ve/veya Hacı İsmail KURTUL'un İtalya'da kuracağı şirket adına yapılacaktır, ilgili otoriteye Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurular, yukarda bahsedilen İtalya'da şirket kurulumu tamamlandıktan sonra ilgili şirkete devredilecektir.Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve %100 Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947968BIST