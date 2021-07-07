***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 20:10
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2020 tarihinde Hacı İsmail KURTUL ve Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile imzaladığımız 50 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Eyaleti, Agrigento ilinde yer alan 53.1 MWp gücündeki Castello GES (Castello Güneş Elektrik Santrali) Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna'ya resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin İtalya şubesi adına bugün yapılmıştır.
Proje gücü 50 MWp'ten 53.1 MWp'e yükseltilmiş olup, proje geliştirme ve EPC faaliyetleri Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ve/veya Hacı İsmail KURTUL'un İtalya'da kuracağı şirket adına yapılacaktır, ilgili otoriteye Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurular, yukarda bahsedilen İtalya'da şirket kurulumu tamamlandıktan sonra ilgili şirkete devredilecektir.
Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve %100 Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947968
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0510,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:05503,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 504,03
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6869
|% 0,01
|
|Euro
|10,2551
|10,2629
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9561
|12,0160
|% 0,05
|
|Frank
|9,3525
|9,4088
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,47
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem