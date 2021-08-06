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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.08.2021 18:15



***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

07.09.2020 tarihinde Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığımız 11 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Bölgesi, Palermo ilinde yer alan 11 MWp gücündeki San Guiseppe Jato GES (San Guiseppe Jato Güneş Elektrik Santrali) Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Enel'e (e-distribuzione S.p.a) resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin İtalya Şubesi adına bugün yapılmıştır.
Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve %100 Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955546


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