***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 09:27
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için toplam 1000 MWe bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarından, Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Margün") kazanmış olduğu toplam 105 MWe (Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 1 Temmuz 2021 tarihinde İdare ile Margün arasında imzalanmıştı, 31.08.2021 tarihi itibari ile tüm başvurular tamamlanmış olup lisanslama süreci devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Şirketimizin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 MWp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüzün yaklaşık %400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961117
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.325.108
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|ISBIR
|107,50
|2.765.841
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|68.171.099
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|34.607.616
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.941.401
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.945.495
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.131
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|630.326.377
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|625.265.215
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|592.943.107
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|584.858.012
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|191.465.623
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|532.732.797
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3006
|8,3045
|% -0,01
|
|Euro
|9,8462
|9,8534
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
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Seans Raporu
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17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
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Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem