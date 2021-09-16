***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 22:14
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu SPK'nın 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL'den Borsada Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964188
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5422
En Düşük
8,5156
18:0510,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0683
En Düşük
10,0406
18:05480,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,40
|Açılış
|: 480,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5315
|8,5422
|% 0,19
|
|Euro
|10,0485
|10,0620
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7332
|11,7921
|% 0,89
|
|Frank
|9,1619
|9,2171
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|0,09
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,01
|
Seans Raporu
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO