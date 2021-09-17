***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2021 - 16.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu SPK tarafından 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 23.09.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanları www.margunenerji.com.tr, www.kap.org.tr ve www.metroyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşmak mümkündür.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964402BIST