***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 19:11
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021 - 16.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu SPK tarafından 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 23.09.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.
Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanları www.margunenerji.com.tr, www.kap.org.tr ve www.metroyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşmak mümkündür.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964402
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.427
En Düşük
1.412
17:598,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1156
|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0833
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1765
En Düşük
10,0237
17:59487,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,57
|Açılış
|: 487,09
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6371
|8,6414
|% 1,36
|
|Euro
|10,1313
|10,1422
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8495
|11,9089
|% 1,11
|
|Frank
|9,2360
|9,2917
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% 1,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-1,49
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında