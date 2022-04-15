***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 18:28
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile MEFA Endüstri A.Ş arasında "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. MEFA GES projemiz Ankara, Bolu ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek olup sözleşme bedelimiz KDV hariç 2.204.510,84 USD'dir (32.171.088 TL+KDV).
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021241
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|: 2.475
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En Düşük
2.472
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En Düşük
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935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6270
|14,6289
|% -0,02
|
|Euro
|15,7833
|15,8015
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9895
|19,0848
|% -0,35
|
|Frank
|15,4200
|15,5129
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8869
|3,9063
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|12,79
|
|Altın Gr.
|934
|934
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,74
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