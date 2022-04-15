***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile MEFA Endüstri A.Ş arasında "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. MEFA GES projemiz Ankara, Bolu ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek olup sözleşme bedelimiz KDV hariç 2.204.510,84 USD'dir (32.171.088 TL+KDV).Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021241BIST