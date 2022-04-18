***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile İsveç merkezli Getinge AB firması bünyesinde olan MAQUET CARDIOPULMONARY MEDİKAL TEKNİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. arasında "Getinge Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. Getinge GES projemiz Antalya Serbest Bölge'de kurulacak ilk GES projesi olup, sözleşme bedelimiz KDV hariç 993.643,20 USD'dir (14.525.176 TL+KDV).Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021616BIST