***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 19:15
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile İsveç merkezli Getinge AB firması bünyesinde olan MAQUET CARDIOPULMONARY MEDİKAL TEKNİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. arasında "Getinge Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. Getinge GES projemiz Antalya Serbest Bölge'de kurulacak ilk GES projesi olup, sözleşme bedelimiz KDV hariç 993.643,20 USD'dir (14.525.176 TL+KDV).
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021616
BIST
18:052.519
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
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|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
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|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
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|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6505
|14,6605
|% 0,16
|
|Euro
|15,8076
|15,8226
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9949
|19,0902
|% 0,03
|
|Frank
|15,3566
|15,4491
|% -0,49
|
|Riyal
|3,8959
|3,9155
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,14
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|Altın Gr.
|921
|921
|-9,94
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
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|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
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|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,63
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|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,27
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|B. Petrol
|108
|108
|-5,14
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