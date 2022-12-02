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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2022 15:33
***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ("Esenboğa Elektrik")'nin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için 02.12.2022 tarihinde (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Esenboğa Elektrik'in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, toplam 1.202,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücüne ve buna ilave olarak 620 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083973


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