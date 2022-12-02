***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 15:33
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ("Esenboğa Elektrik")'nin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için 02.12.2022 tarihinde (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Esenboğa Elektrik'in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, toplam 1.202,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücüne ve buna ilave olarak 620 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083973
BIST
15:535.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -28,82
|Açılış
|: 5.054
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|Önceki Kapanış
|: 5.046
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5.054
En Düşük
4.961
15:5318,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,7030
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|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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15:5319,6439
En Yüksek
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|: 0,14%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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19,5800
15:531.077,57
En Yüksek
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|: -0,27%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.077,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
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1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ALFAS
|201,30
|780.454.640
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.287.910
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.039.107
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.784.538
|% -9,87
|
|THYAO
|129,00
|7.125.492.868
|% 3,70
|
|KOZAL
|400,90
|5.292.611.303
|% -0,96
|
|ASELS
|49,24
|4.369.647.475
|% 3,14
|
|EREGL
|41,94
|3.823.430.404
|% -1,27
|
|EKGYO
|7,15
|2.625.782.678
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.625.782.678
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|621.129.670
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,60
|1.827.475.910
|% -2,39
|
|ADESE
|1,72
|277.909.397
|% -0,58
|
|TSKB
|4,05
|605.530.333
|% -0,98
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6364
|% 0,02
|
|Euro
|19,6388
|19,6439
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8406
|22,9551
|% 0,42
|
|Frank
|19,8894
|20,0092
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.199
|7.259
|-15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,06
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|B. Petrol
|87,51
|87,51
|0,63
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Seans Raporu
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16:08BURVA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 43.96 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 406 adet işlem
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16:07CONSE
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 928, 646 adet işlem
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16:04XU030
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16:04XU100
Endeks 5, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 76, 638.00 milyon TL de
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16:03BFREN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4, 026.70 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 244 adet işlem