***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 08:56
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ("Esenboğa Elektrik")'nin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.
Yapılan başvurular kapsamında EPDK tarafından, ana kaynağı GES olan depolamalı üretim tesisi başvurularına TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.
Yeni depolamalı güneş enerji santrali projeleri için farklı bölgelerde arazi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195532
BIST
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|298.598.514
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|METUR
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|66.757.982
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|TRILC
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|254.998.723
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|ELITE
|47,90
|278.841.251
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|PEKGY
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|238.402.789
|% -10,00
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|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
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|INGRM
|540,50
|200.264.944
|% -9,99
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|QNBFL
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|407.160
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|OFSYM
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|101.440.609
|% -7,72
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|THYAO
|222,90
|3.508.392.706
|% -1,85
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|EBEBK
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|% 5,87
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|SISE
|53,35
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|% -2,20
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|TUPRS
|140,80
|1.656.677.346
|% -0,49
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|ISCTR
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|ZOREN
|4,75
|592.011.141
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|PSGYO
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|% 2,94
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|ODAS
|12,01
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|% -2,20
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|EKGYO
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|742.977.278
|% -0,24
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|YKBNK
|16,25
|1.412.885.006
|% 1,12
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|13:02
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0140
|27,0204
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|Euro
|28,8377
|28,8497
|% 0,15
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|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
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|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
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|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
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|13:02
|Alış
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|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,59
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|Altın Gr.
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|1.673
|3,46
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|Cumhuriyet
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|11.477
|-20,00
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|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
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|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
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|2.768
|2.797
|2,00
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|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
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|Gümüş Gr.
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|20,11
|0,11
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|B. Petrol
|94,30
|94,30
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