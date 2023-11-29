***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.11.2023 09:04
***NATEN******ESEN******MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E % 73,49964 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 23,126 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ESEN.E % 232,75035 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 23,126 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAGEN.E % 55,33151 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAGEN.E % 132,47336 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NATEN.E % 92,94537 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 64,3 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NATEN.E % 307,05462 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 64,3 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220748
BIST