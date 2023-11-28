***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NATEN******ESEN******MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ESEN, MAGEN, NATEN29.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaESENBOGA ELEKTRIK ESEN 306,25 Kaydi PayMARGUN ENERJI MAGEN 187,80487 Kaydi PayNATUREL ENERJI NATEN 400,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220595BIST