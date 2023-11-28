***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.11.2023 16:58
***NATEN******ESEN******MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ESEN, MAGEN, NATEN
29.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ESENBOGA ELEKTRIK ESEN 306,25 Kaydi Pay
MARGUN ENERJI MAGEN 187,80487 Kaydi Pay
NATUREL ENERJI NATEN 400,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220595
BIST
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17:038.068
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,57
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0328,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0092
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0331,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0415
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:031.880,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.880,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.881,73
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:01
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9122
|28,9227
|% 0,06
|
|Euro
|31,7301
|31,7400
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,4504
|36,6332
|% 0,21
|
|Frank
|32,7712
|32,9686
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,14
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|930,10
|931,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,21
|1.064,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,35
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 8, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 73, 961.00 milyon TL de
-
17:16DGGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 35.32 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 506 adet işlem
-
17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
-
17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106