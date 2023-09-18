***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2022 - 28.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Margün Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 8 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.Yapılan başvurular kapsamında EPDK tarafından, ana kaynağı GES olan depolamalı üretim tesisi başvurularına TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.Yeni depolamalı güneş enerji santrali projeleri için farklı bölgelerde arazi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195531BIST