***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'na bugün başvuruda bulunulmuştur.İlgili lisansın alınması ile birlikte, elektriğin toptan ve/veya perakende alınması ve satılması, ticareti, ithalatı, ihracatı ve diğer ticari faaliyetleri konusunda lisanslı olarak faaliyet gösterecektir. Bunlara ek olarak, yenilenebilir enerji alanında yeşil enerjinin de alınması ve satılması, ticareti ile ithalatı ve ihracatının yapılması planlanan Şirket bu sayede fosil yakıt bağımlılığını azaltıp, karbon ayak izinin düşürülmesine katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmış olacaktır. Gelişmeler konusunda ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204475BIST