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***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2023 16:14
***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021 - 10.01.2022 - 31.05.2022 - 04.07.2022 - 15.08.2022 - 19.10.2022 - 15.11.2022 - 12.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında Osmaniye-2 (22,5 MWm/15 MWe), Burdur-2 (22,5 MWm/15 MWe), Batman-2 (22,5 MWm/15 MWe), Antalya-3 (15 MWm/10 MWe), Ankara-2 (30 MWm/20 MWe), Aksaray-2 (15 MWm/10 MWe), Ankara-1 (30 MWm/20 MWe) toplam 157,50 MWm/105 MWe  kapasite tahsisine ilişkin YEKA-G3 Kullanım Hakkı Sözleşmelerinin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.
İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2-1 ve Osmaniye-2-4 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2-8 ve Antalya-3-19 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2-6 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmişti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Önlisansları verilmiş olan Burdur-2-1, Osmaniye-2-4, Antalya-3-19 ve Batman-2-6 projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatılmış olup, Burdur-2-1 ve Osmaniye-2-4 projelerimiz için 12.09.2023 tarihinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmişti
16.11.2023 tarihinde (bugün) Antalya-3-19 (15 MWm/10 MWe) projemiz için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218457


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