***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020 - 07.07.2021 - 11.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİtalya'da 53,1 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı sözleşme şirketimiz tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir.Bu sözleşme kapsamında projenin tüm haklarıyla beraber yeni bir müşteriye devredilmesi için işlemler başlatılmış, pazarlık gücünün kaybolmaması ve yatırımcıları olumsuz etkilememek için devir süreçleri sonuçlanıncaya kadar yatırımcıları için içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.İlgili proje imzalanan yeni sözleşme ile 53,1 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esası ile MTG Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne 26.12.2023 tarihinde (bugün) devredilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229422BIST