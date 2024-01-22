***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.01.2023 tarihinde %30,39‘unu satın alarak en büyük hissedarı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.01.2024 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Enda Enerji Holding A.Ş. ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık ve Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır. Halka arz çalışmaları devam etmekte olup, yatırımcılarımız süreç hakkında bilgilendirilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242051BIST