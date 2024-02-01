***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Ocak 2023 tarihinde %30.39'luk payını satın alarak en büyük hissedarı olduğumuz ve halihazırda halka arz süreci devam eden Enda Enerji Holding A.Ş'nin ("Enda") bağlı ortaklığı olan Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'nin Adana İli, Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Eğlence 1 HES ve Eğlence 2 HES tesislerine ilişkin Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projeleri için EPDK tarafından belirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kurul kararıyla onaylanmasına istinaden mevcut tesis türü "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" ve kaynak türü "Hidrolik/Güneş" olarak 22 aylık inşaat süresi ile birlikte tesis tamamlanma tarihi 19.11.2025 olacak şekilde üretim lisanslarına derç edilmiştir.Bu gelişmelerle birlikte Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde toplam elektrik üretim kapasitesi 191,58 MW olmuştur.Bünyesinde bulundurduğu hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleriyle yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Enda, hibrit güneş enerjisi yatırımlarıyla kayn