***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Ocak 2023 tarihinde %30.39'luk payını satın alarak iştirak ettiğimiz ve halihazırda halka arz süreci devam eden Enda Enerji Holding A.Ş'nin (Enda) 03.01.2024 tarihinde, saat: 16:00'da, Cumhuriyet Bulvarı No 138 Alsancak İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesinin tadiline ve yönetim kurulu seçimine ilişkin kararların butlan veya iptali talepli olarak, ENDA'nın %0,11'lik (Binde Bir) payına sahip Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2024/ 138 Esas sayılı dosya numarası ile dava açılmış olup, Mahkemece 24.04.2024 tarihi ön inceleme duruşma günü olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259166BIST