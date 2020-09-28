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***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2020 20:47
GÜNCEL HABERLER



***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz izahnamesi sermaye piyasası kurulunca 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Borsa istanbul 25. 09.2020 tarihinde payların satışına ilişki yönetmelikte değişikliğe gitmiştir. Yeni yönetmeliğe istinaden halka arza katılmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar:
Satış Metro Yatırım tarafından "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.
Borsa'da satış aşamasında, yatırımcılar alış emirlerini, birincil piyasa işlem saatleri olan 10:30-13:00 saatleri içerisinde, taleplerini kendi aracı kurumlarındaki hesaplarından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesi 8,50 TL den, BİAŞ Sistemine gönderirler. Emir gönderilecek hisse kodu ESEN.HE'dir ve emir türü  "iptale kadar geçerli" (İKG) olarak seçilmelidir.
Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sistemde tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.
Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır.
Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.
Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00'dir. Ancak hisselerin dağıtımı halka arzın son günü olan 2 Ekim'de saat 18:15'den sonra BİST yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir.
Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877111


BIST




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7948 7,7988 % 1,84  
Euro 9,0924 9,1001 % 2,17  
Sterlin 9,9781 10,0281 % 2,53  
Frank 8,3977 8,4483 % 2,25  
Riyal 2,0728 2,0832 % 1,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 19,20  
Altın Gr. 472 472 13,25  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 0,79  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,29  
B. Petrol 43,02 43,02 0,61  
Seans Raporu 18:05
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