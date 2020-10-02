***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin halka arzı, Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığı ile bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkartılarak artırılan 24.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı 8.5 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 204.000.000 TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-2.167.501 TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 201.832.499 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalması sağlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878132BIST