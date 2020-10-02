***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 21:11
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin halka arzı, Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığı ile bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkartılarak artırılan 24.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı 8.5 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 204.000.000 TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-2.167.501 TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 201.832.499 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalması sağlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878132
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7852
En Düşük
7,7250
18:059,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,0450
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|Önceki Kapanış
|: 9,0950
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9,1311
En Düşük
9,0459
18:05475,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 475,43
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7715
|7,7757
|% 0,38
|
|Euro
|9,1025
|9,1281
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0268
|10,0771
|% 0,81
|
|Frank
|8,4146
|8,4653
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0663
|2,0766
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-3,77
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|39,37
|39,37
|-1,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS