***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİtalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Şirketimiz "İtalya'da yapmış olduğu güneş enerjisi proje geliştirme ve elektrik üretimine ilişkin önemli yatırımları nedeniyle" 2020 yılı "Yılın Yatırımcısı Ödülüne" layık görülmüştür.İlgili ödül Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Livio Manzini tarafından şirketimize bugün bildirilmiştir.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893744BIST