***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonuna Sn. Barış GEREN getirilmiştir. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan GEREN, yaklaşık yirmi yıllık iş deneyiminde, özellikle enerji/altyapı/aydınlatma sektörlerinde satış süreçlerine liderlik ettiği büyük projeler aracılığıyla, Türkiye'yi de içine alan, Orta Asya ve Orta Doğu bölgesinde uzmanlaşmıştır.Yüksek lisansını pazarlama üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, Schneider Electric firmasında 2001 yılında iş hayatına başlayıp, daha sonrasında Siemens ve Philips gibi birçok global ölçekli şirkette satış – pazarlama birimlerinde yönetici pozisyonunu üstlenmiştir. Başarılı bir yöneticilik geçmişine sahip olan GEREN, son olarak global ölçekli bir elektrik transformatörü üreticisinde Yurtiçi & Yurtdışı Satış – Pazarlama Grup Direktörü olarak görev almıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907330BIST