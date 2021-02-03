***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 20:36
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonuna Sn. Barış GEREN getirilmiştir. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan GEREN, yaklaşık yirmi yıllık iş deneyiminde, özellikle enerji/altyapı/aydınlatma sektörlerinde satış süreçlerine liderlik ettiği büyük projeler aracılığıyla, Türkiye'yi de içine alan, Orta Asya ve Orta Doğu bölgesinde uzmanlaşmıştır.
Yüksek lisansını pazarlama üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, Schneider Electric firmasında 2001 yılında iş hayatına başlayıp, daha sonrasında Siemens ve Philips gibi birçok global ölçekli şirkette satış – pazarlama birimlerinde yönetici pozisyonunu üstlenmiştir. Başarılı bir yöneticilik geçmişine sahip olan GEREN, son olarak global ölçekli bir elektrik transformatörü üreticisinde Yurtiçi & Yurtdışı Satış – Pazarlama Grup Direktörü olarak görev almıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907330
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0632
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05421,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,55
|Açılış
|: 421,66
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1445
|7,1536
|% -0,68
|
|Euro
|8,5934
|8,6043
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,7281
|9,7769
|% -0,83
|
|Frank
|7,9174
|7,9651
|% -0,89
|
|Riyal
|1,9002
|1,9098
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,31
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,05
|
|B. Petrol
|58,46
|58,46
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
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17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
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17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337