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***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2021 20:36



***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonuna Sn. Barış GEREN getirilmiştir. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan GEREN, yaklaşık yirmi yıllık iş deneyiminde, özellikle enerji/altyapı/aydınlatma sektörlerinde satış süreçlerine liderlik ettiği büyük projeler aracılığıyla, Türkiye'yi de içine alan, Orta Asya ve Orta Doğu bölgesinde uzmanlaşmıştır.
Yüksek lisansını pazarlama üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, Schneider Electric firmasında 2001 yılında iş hayatına başlayıp, daha sonrasında Siemens ve Philips gibi birçok global ölçekli şirkette satış – pazarlama birimlerinde yönetici pozisyonunu üstlenmiştir. Başarılı bir yöneticilik geçmişine sahip olan GEREN, son olarak global ölçekli bir elektrik transformatörü üreticisinde Yurtiçi & Yurtdışı Satış – Pazarlama Grup Direktörü olarak görev almıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907330


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