***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 21:55
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Proje Finansmanı Direktörlüğü pozisyonuna 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle Sn. Yücel ÇAPKIN getirilmiştir. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Yücel Çapkın mezuniyetinden sonra Türkiye İhracat ve Kredi Bankası'nda göreve başlamış ardından Hazine Müsteşarlığı'nda kamu özel işbirliği projeleri uzmanı olarak görev yapmıştır. Son olarak Denizbank T.A.Ş.'de proje finansman departmanında yönetici olarak kamu özel işbirliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile şirket satın alma işlemlerinin finansmanında çalışmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923606
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1252
En Düşük
8,0956
18:059,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6100
En Düşük
9,5657
18:05450,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,65
|Açılış
|: 450,30
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1154
|% 0,16
|
|Euro
|9,5752
|9,6100
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,2381
|11,2945
|% -0,02
|
|Frank
|8,6217
|8,6737
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,16
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH