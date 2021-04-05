***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Proje Finansmanı Direktörlüğü pozisyonuna 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle Sn. Yücel ÇAPKIN getirilmiştir. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Yücel Çapkın mezuniyetinden sonra Türkiye İhracat ve Kredi Bankası'nda göreve başlamış ardından Hazine Müsteşarlığı'nda kamu özel işbirliği projeleri uzmanı olarak görev yapmıştır. Son olarak Denizbank T.A.Ş.'de proje finansman departmanında yönetici olarak kamu özel işbirliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile şirket satın alma işlemlerinin finansmanında çalışmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923606BIST