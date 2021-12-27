***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 22:36
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.12.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 29,92-31,00 fiyat aralığından 442.543 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenbğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.12.2021 tarihi itibariyle %64,074 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2021 442.543 0 442.543 40.564.781 41.007.324 % 63,382 % 70,706 % 64,074 % 71,259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986496
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.943
En Düşük
1.873
18:0511,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1036
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,6955
En Düşük
11,4819
18:0513,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1727
|Açılış
|: 12,9700
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|Önceki Kapanış
|: 13,0000
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13,2604
En Düşük
13,0195
18:05671,16
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 32,83
|Açılış
|: 671,55
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
675,13
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6254
|11,6623
|% 0,97
|
|Euro
|13,1756
|13,2035
|% 0,93
|
|Sterlin
|15,4457
|15,5232
|% 5,09
|
|Frank
|12,5115
|12,5869
|% 5,05
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,68
|
|Altın Gr.
|671
|672
|33,22
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,60
|8,61
|0,02
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|-0,22
|