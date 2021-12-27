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***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27.12.2021 22:36
***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27.12.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 29,92-31,00 fiyat aralığından 442.543 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenbğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.12.2021 tarihi itibariyle %64,074 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2021 442.543 0 442.543 40.564.781 41.007.324 % 63,382 % 70,706 % 64,074 % 71,259




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986496


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,6254 11,6623 % 0,97  
Euro 13,1756 13,2035 % 0,93  
Sterlin 15,4457 15,5232 % 5,09  
Frank 12,5115 12,5869 % 5,05  
Riyal 3,0599 3,0752 % 4,85  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -3,68  
Altın Gr. 671 672 33,22  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 22,96 22,99 -0,09  
Gümüş Gr. 8,60 8,61 0,02  
B. Petrol 78,26 78,26 -0,22  
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