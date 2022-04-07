***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2022 10:22
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.04.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 31,16-31,44 TL fiyat aralığından 93.144 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenbğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.04.2022 tarihi itibariyle %66,258 sınırına ulaşmıştır.
06.04.2022 tarihli duyurumuzda işleme konu şirketin kodunun (ESEN) seçilmemesi sebebiyle duyurumuz tekrar yayınlanmaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/04/2022 93.144 0 93.144 42.311.949 42.405.093 % 66,112 % 72,89 % 66,258 % 73,006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016766
BIST
10:292.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,30
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:2914,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0456
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7515
En Düşük
14,7005
10:2916,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0687
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:29913,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 913,46
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:27
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.027.965
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|5.167.283
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|179,00
|16.322.869
|% 8,03
|
|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GZNMI
|40,10
|5.129.483
|% -3,98
|
|GRNYO
|2,25
|181.763
|% -3,85
|
|ALMAD
|1,65
|165.000
|% -2,37
|
|THYAO
|34,68
|585.820.036
|% 0,17
|
|ASELS
|26,14
|578.295.350
|% 2,35
|
|KRDMD
|15,84
|505.822.873
|% 2,39
|
|SASA
|62,95
|410.826.303
|% 2,78
|
|PETKM
|10,12
|297.470.655
|% 0,40
|
|ODAS
|2,11
|171.923.649
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,23
|231.349.766
|% 1,44
|
|HALKB
|5,17
|213.233.052
|% 4,44
|
|VAKBN
|3,77
|131.920.456
|% 1,62
|
|KRDMD
|15,84
|505.822.873
|% 2,39
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7455
|14,7518
|% 0,31
|
|Euro
|16,0837
|16,0947
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,2663
|19,3629
|% 0,52
|
|Frank
|15,7602
|15,8552
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9193
|3,9389
|% 0,24
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,62
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,52
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 11 artarak (% 0.94 ) 2, 597
-
10:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
10:42
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, GZNMI, AKPAZ
-
10:42XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 6, 791.00 milyon TL de
-
10:42ISGYO
Yüzde 4.46 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 321 adet işlem