***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2022 18:37
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.04.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 34,34-34,58 TL fiyat aralığından 194.907 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenbğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.04.2022 tarihi itibariyle %66,563 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/04/2022 194.907 0 194.907 42.405.093 42.600.000 % 66,258 % 73,006 % 66,563 % 73,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017344
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0312
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05917,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,00
|Açılış
|: 917,64
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7407
|14,7423
|% 0,25
|
|Euro
|16,0508
|16,0646
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2147
|19,3111
|% 0,25
|
|Frank
|15,7383
|15,8331
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9187
|3,9384
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|10,08
|
|Altın Gr.
|918
|918
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de