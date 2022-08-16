***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 19:27
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 33,26-34,00 TL fiyat aralığından 119.209 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.08.2022 tarihi itibariyle %67,405 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/08/2022 119.209 0 119.209 43.020.000 43.139.209 % 67,219 % 73,775 % 67,405 % 73,924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056067
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.022,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.022,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,80
|465.515.846
|% 2,27
|
|KARSN
|7,55
|1.877.474.466
|% 5,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9191
|17,9491
|% -0,05
|
|Euro
|18,2247
|18,2644
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,6138
|21,7222
|% 0,12
|
|Frank
|18,7970
|18,9102
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,63
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.861
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.343
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-2,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL