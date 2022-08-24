***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2022 18:35
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 34,90 - 35,80 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.08.2022 tarihi itibariyle %67,918 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/08/2022 25.000 0 25.000 43.442.443 43.467.443 % 67,879 % 74,303 % 67,918 % 74,334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058200
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.023,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.023,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|OBASE
|17,42
|256.793.615
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.265.978
|% 9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|UFUK
|60,65
|1.883.770
|% -7,19
|
|ULAS
|3,88
|4.100.189
|% -5,37
|
|ELITE
|18,25
|62.498.008
|% -5,05
|
|EGEPO
|10,91
|5.754.187
|% -4,72
|
|OYAKC
|14,39
|425.874.776
|% -2,70
|
|BERA
|18,24
|403.409.593
|% 0,61
|
|AZTEK
|13,57
|347.739.450
|% 4,30
|
|BARMA
|41,58
|338.290.096
|% 5,43
|
|OBASE
|17,42
|256.793.615
|% 9,97
|
|MOBTL
|1,97
|112.414.000
|% -3,43
|
|HUNER
|3,49
|181.136.046
|% 6,08
|
|SEGYO
|1,25
|48.609.689
|% -2,34
|
|PSGYO
|3,93
|134.498.425
|% -3,20
|
|DGNMO
|3,31
|99.767.739
|% 6,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1537
|18,1589
|% 0,27
|
|Euro
|18,0935
|18,1076
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3577
|21,4649
|% -0,04
|
|Frank
|18,7170
|18,8297
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8149
|4,8390
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.855
|6.919
|3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM