***NATEN* *MAREN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 20:11
***NATEN******MAREN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN, MAREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2021 - 17.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin borsada satış – eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı, Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla, halka arz miktarımızdan daha fazla gelen taleple bugün itibarı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye çıkartılarak artırılan 100.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı 8,30 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 830.000.000 TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-4.853.440 TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 825.146.560 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kasasında kalması sağlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965062
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.417
En Düşük
1.394
18:058,7673
En Yüksek
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|: 1,33%
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|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:05493,58
En Yüksek
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|Açılış
|: 493,58
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|Önceki Kapanış
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502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7650
|8,7673
|% 1,33
|
|Euro
|10,3077
|10,3157
|% 1,99
|
|Sterlin
|12,0072
|12,0674
|% 2,22
|
|Frank
|9,4595
|9,5164
|% 1,69
|
|Riyal
|2,3309
|2,3426
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-17,86
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|0,06
|
|B. Petrol
|77,22
|77,22
|1,03
|
Seans Raporu
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17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem