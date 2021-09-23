***NATEN* *MAREN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******MAREN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, MAREN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2021 - 17.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin borsada satış – eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı, Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla, halka arz miktarımızdan daha fazla gelen taleple bugün itibarı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye çıkartılarak artırılan 100.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı 8,30 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 830.000.000 TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-4.853.440 TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 825.146.560 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kasasında kalması sağlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965062BIST