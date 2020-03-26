***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.03.2020 18:17
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/09/2019 02/10/2019 9921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832443
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0901
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05336,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,12
|Açılış
|: 336,88
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7485
|7,7873
|% 1,88
|
|Frank
|6,6145
|6,6544
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6998
|1,7083
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|16,76
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|26,76
|26,76
|-0,63
|