***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.05.2020 20:44
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847512
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0460
|Açılış
|: 34,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:003,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,80
|
|Önceki Kapanış
|: 3,77
|
3,84
En Düşük
3,75
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3813
|8,4233
|% 1,22
|
|Frank
|7,0430
|7,0854
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8088
|1,8179
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|3,44
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.467
|21,00
|
|Tam
|2.507
|2.543
|33,00
|
|Yarım
|1.223
|1.238
|10,60
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|1,62
|