***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.02.2022 03:55
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002664
BIST
13:232.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
13:2313,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0574
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6392
En Düşük
13,5136
13:2315,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0419
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
13:23828,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 828,93
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.746.464
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|693.711
|% 9,82
|
|BASCM
|4,73
|89.317
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|24.112.781
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.247.308
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.300.684
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|33.466.264
|% -9,77
|
|INTEM
|71,90
|18.640.170
|% -8,93
|
|THYAO
|29,26
|1.796.519.666
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,62
|545.160.458
|% 0,96
|
|EREGL
|28,14
|388.926.785
|% 0,36
|
|TUPRS
|192,00
|352.197.809
|% 0,52
|
|SISE
|13,16
|300.712.026
|% 0,61
|
|YKBNK
|4,01
|266.457.364
|% 0,50
|
|THYAO
|29,26
|1.796.519.666
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,62
|545.160.458
|% 0,96
|
|ODAS
|1,30
|53.579.713
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|40.485.689
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6277
|13,6339
|% 0,38
|
|Euro
|15,4908
|15,4969
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,5076
|18,6004
|% 0,37
|
|Frank
|14,7414
|14,8302
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% 0,36
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-9,00
|
|Altın Gr.
|829
|830
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|12,00
|
|Tam
|5.482
|5.618
|12,03
|
|Yarım
|2.649
|2.718
|5,82
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,03
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-2,12
|