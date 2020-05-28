***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.335.894 3.887.768Dönem Karı (Zararı)5.408.114 1.389.966Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.408.114 1.389.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.456.954 -7.367.785Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.812.803 294.191Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38.040 3.037.578Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.463 50.922Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.423 2.986.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.321 472.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.321 472.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-237.776 -1.315.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 -498.400Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 0 170.270Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri70.293 175.067Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-308.069 -1.162.136Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.102.462 -6.675.080Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.011.987 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.011.987 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 5.188.629 -3.134.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 -25.712Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -25.712Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler40.533.462 -21.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.995.907 9.848.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 4.326.875 17.644.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -5.571.638İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.326.875 23.216.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.080.858 -506.633İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.543 -580.409İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.094.401 73.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-18.512.983 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-18.512.983 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.743 179.122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-297.730 -1.810.304Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -73.387.406 -10.225.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.296.092 -1.503.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-69.091.314 -8.721.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)147.435 166.187Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.557.702 286.081İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.557.702 286.081Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22 16.932 3.996.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.557 118.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-117.918 -12.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)360.475 130.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.130.839 3.870.481Alınan Kira50.091 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 17.287Vergi İadeleri (Ödemeleri)-255.146 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.365.010 -9.942.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.269.589Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 1.269.589Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.335.520 -11.212.273Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -4.335.520 -11.212.273Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.490 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.675.679 5.914.699Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 274.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri120.428.052 20.908.676Kredilerden Nakit Girişleri6 120.428.052 20.908.676Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.948.462 -9.958.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -87.948.462 -9.958.842Ödenen Faiz-12.803.911 -5.309.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.025.225 -140.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.025.225 -140.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.888.737 695.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.863.512 555.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.710 100.361.710Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.799 1.389.966 1.555.764 1.555.764Dönem Karı (Zararı)165.799 165.798 165.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.389.966 1.389.966 1.389.966Sermaye Avansı3.700.000 -2.937.250 762.750 762.750Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-781.890 781.890Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 274.000 -7.380.156 84.174.840 198.118 1.013.087 -1.989.631 1.389.966 102.680.224 102.680.224Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.797 5.408.114 5.398.317 5.398.317Dönem Karı (Zararı)-9.797 -9.797 -9.797Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.408.114 5.408.114 5.408.114Sermaye Avansı39.486 67.731.848 -67.771.334Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 156.761 1.052.573 5.408.114 219.140.935 219.140.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.863.512 26.888.737Ticari Alacaklar8 7.480.726 11.807.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.480.726 11.807.601Diğer Alacaklar9-24 42.670 4.123.527İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.618 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.052 4.123.452Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar17 18.512.983 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları18.512.983 0Stoklar236.704 181.960Peşin Ödenmiş Giderler7 845.616 533.356Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.230 3.965Diğer Dönen Varlıklar14 1.265.199 1.146.547ARA TOPLAM36.250.640 44.685.693TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.250.640 44.685.693DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 50.000 50.000Diğer Alacaklar9 19.468 244.668İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.468 244.668Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 24.468.571 24.409.420Maddi Duran Varlıklar12 498.899.567 497.423.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.394 283.503Şerefiye15 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar207.151 204.260Peşin Ödenmiş Giderler7 0 14.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR523.724.000 522.425.991TOPLAM VARLIKLAR559.974.640 567.111.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.000.000 6.000.088Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 49.739.972 45.494.460Diğer Finansal Yükümlülükler6 21.988 104.053Ticari Borçlar8-24 14.074.783 87.462.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 4.296.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.074.783 83.166.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar447.884 300.449Diğer Borçlar9-24 7.942.298 11.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.942.298 11.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 216.450 199.518Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 252.391Kısa Vadeli Karşılıklar32.551 21.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar32.551 21.128Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 723.905 363.430ARA TOPLAM79.199.831 151.697.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.199.831 151.697.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 197.217.464 142.484.697Uzun Vadeli Karşılıklar54.416 10.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar54.416 10.543Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 64.361.994 59.176.120TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER261.633.874 201.671.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER340.833.705 353.369.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar219.140.935 213.742.618Ödenmiş Sermaye16 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 37.015.414 37.015.414Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -7.380.156 -7.380.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 81.677.594 81.687.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 81.677.594 81.687.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 81.520.833 81.520.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 156.761 166.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.052.573 1.013.088Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 68.367.396 635.548Net Dönem Karı veya Zararı16 5.408.114 67.771.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR219.140.935 213.742.618TOPLAM KAYNAKLAR559.974.640 567.111.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 28.878.995 23.431.049Satışların Maliyeti3 -4.275.950 -5.188.985TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.603.045 18.242.064BRÜT KAR (ZARAR)24.603.045 18.242.064Genel Yönetim Giderleri3-18 -2.661.048 -1.385.256Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 992.841 164.672Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.111.226 -1.452.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.823.612 15.568.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.062.738 43.720Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -19.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.886.350 15.593.072Finansman Gelirleri20 308.070 1.660.536Finansman Giderleri21 -21.597.677 -12.047.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.596.743 5.205.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.188.629 -3.816.010Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -22.956Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -5.188.629 -3.793.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.408.114 1.389.966DÖNEM KARI (ZARARI)5.408.114 1.389.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16 5.408.114 1.389.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,16000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.797 165.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.552 212.561Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.755 -46.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 2.755 -46.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.797 165.798TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.398.317 1.555.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.398.317 1.555.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847511BIST