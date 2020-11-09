***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.865 107.741.865Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)136.682 10.432.113 10.568.795 10.568.795Dönem Karı (Zararı)10.432.113 10.432.113 10.432.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)136.682 136.682 136.682Sermaye Arttırımı11.700.000 -3.700.000 37.015.413 45.015.413 45.015.413Sermaye Avansı488.750 488.750 488.750Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.553.745 2.553.745Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 82.402.985 169.001 1.013.087 -217.776 10.432.113 163.814.824 163.814.824Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.384 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.168 213.742.168Transferler39.486 67.731.848 -67.771.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.726.473 -228.788 15.217.390 103.712.075 103.712.075Dönem Karı (Zararı)15.217.390 15.217.390 15.217.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.723.473 -228.788 88.494.685 88.494.685Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.433.239 -4.433.239 -4.433.239Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.857 -62.230 1.052.573 63.934.157 15.217.390 313.021.004 313.021.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.151.317 747.380Dönem Karı (Zararı)15.217.390 10.432.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.325.068 6.804.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 4.758.239 7.258.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 5.085.584 471.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 677.456 -3.037Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -1.168.659Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-66.169.562 8.774.885Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.965 7.212.582Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -305.053Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler43.319.250 -15.437.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-92.043.639 -16.488.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -233.220 6.079.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.087.982 -22.994.644Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.113.398 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -75.729.244 399.234Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.055.759 26.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-89.151.317 747.380YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.331.932 -10.357.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 461.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -24.906.932 -11.633.955Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.425.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 815.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.946.178 20.017.356Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.400.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 488.750Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 134.682.466 33.275.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.651.295 -49.301.525Ödenen Faiz20 -14.084.993 -10.844.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.537.071 10.406.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.537.071 10.406.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.888.737 695.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.351.666 11.102.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.351.666 26.888.737Ticari Alacaklar8 12.040.821 11.807.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.040.821 11.807.601Diğer Alacaklar255.686 4.123.527İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 255.686 4.123.452Stoklar15.295.359 181.961Peşin Ödenmiş Giderler7 4.655.378 533.356Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 3.965Diğer Dönen Varlıklar14 88.456.439 1.146.545ARA TOPLAM134.055.349 44.685.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.055.349 44.685.692DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 50.000 50.000Diğer Alacaklar9 24.527 244.668İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.527 244.668Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 29.570.300 24.409.420Maddi Duran Varlıklar12 614.232.527 497.423.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar276.580 283.504Şerefiye15 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar197.337 204.261Peşin Ödenmiş Giderler7 98.429 14.529TOPLAM DURAN VARLIKLAR644.252.363 522.425.991TOPLAM VARLIKLAR778.307.712 567.111.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.000.000 6.000.088Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 67.061.862 45.494.461Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 104.053Ticari Borçlar8-24 11.732.946 87.462.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.592.563 4.296.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.140.383 83.166.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar576.993 300.448Diğer Borçlar9-24 6.444.241 11.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.444.241 11.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 40.463.718 199.518Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 252.391Kısa Vadeli Karşılıklar128.295 21.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar128.295 21.128Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.293.517 363.432ARA TOPLAM131.701.572 151.697.708TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.701.572 151.697.708UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 248.376.299 142.484.697Uzun Vadeli Karşılıklar580.832 10.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar580.832 10.542Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 84.628.005 59.176.120TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.585.136 201.671.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER465.286.708 353.369.067ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar313.021.004 213.742.616Ödenmiş Sermaye16 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 37.015.413 37.015.413Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -7.380.156 -7.380.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)170.181.627 81.687.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)170.181.627 81.687.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 170.243.857 81.520.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -62.230 166.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.052.573 1.013.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 63.934.157 635.548Net Dönem Karı veya Zararı16 15.217.390 67.771.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR313.021.004 213.742.616TOPLAM KAYNAKLAR778.307.712 567.111.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 135.611.626 56.021.892 83.854.170 15.811.725Satışların Maliyeti3 -49.801.999 -18.957.850 -39.595.414 -8.079.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.809.627 37.064.042 44.258.756 7.732.681BRÜT KAR (ZARAR)85.809.627 37.064.042 44.258.756 7.732.681Genel Yönetim Giderleri3-17 -8.612.646 -5.108.955 -3.654.998 -1.668.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 12.522.959 6.413.837 6.345.282 4.273.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.304.971 -2.610.675 -1.792.364 -680.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.414.969 35.758.249 45.156.676 9.656.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.602.632 463.697 383.239 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.193 -158.564 0 2.583FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.002.408 36.063.382 45.539.915 9.659.144Finansman Gelirleri19 2.591.937 1.360.197 1.782.753 861.797Finansman Giderleri20 -81.601.014 -19.778.884 -45.107.244 -1.424.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.993.331 17.644.695 2.215.424 9.096.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-775.941 -7.212.582 301.735 -1.344.464Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 83.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -775.941 -7.212.582 301.735 -1.427.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722DÖNEM KARI (ZARARI)15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16 15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,46000000 0,32000000 0,08000000 0,26000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar88.494.236 136.682 -230.387 -21.228Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)113.747.467 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.788 175.233 -230.838 -27.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.024.443 -38.551 451 5.987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-25.024.443 - 88.494.236 136.682 -230.387 -21.228TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.711.626 10.568.795 2.286.772 7.730.494Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları103.711.626 10.568.795 2.286.772 7.730.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887662BIST