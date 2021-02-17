***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.435.896 134.239 3.435.896 67.771.333 67.905.572 67.905.572Dönem Karı (Zararı)67.771.333 67.771.333 67.771.333Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.435.896 134.239 3.435.896 134.239 134.239Sermaye Arttırımı11.700.000 -3.700.000 45.015.413 45.015.413Sermaye Avansı488.750 488.750 488.750Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)37.015.413Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-28.827 -28.827 -28.827Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.617 213.742.617Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.167 213.742.167Transferler39.486 67.731.848 -67.771.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)230.611.182 -88.220 100.871.534 331.394.496 331.394.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.611.182 -88.220 100.871.534 331.394.496 331.394.496Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)177.664.779 177.664.779 177.664.779Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-66.624.292 -5.688.531 -68.217.810 1.967 -26.427.269 -22.852.669 -189.808.604 213.808.604 24.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.538.819 -4.538.819 -4.538.819Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.756 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.864 528.454.020 213.808.604 742.262.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.204.396 78.610.948Dönem Karı (Zararı)100.871.534 67.771.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.183.694 -74.788.761Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 7.340.142 9.549.083Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10 5.085.584 3.486.552Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-24 275.802 -3.037Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 14.103.770 241.322Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-57.816.524 9.062.218Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-324.346 -3.507.238Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15.193 -72.293Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.863.315 -93.545.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.892.236 85.628.376Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.086.891 -9.739.737Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.082.017 -1.372.472Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.942.100 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -84.417.151 85.240.585Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 471.889 11.500.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.204.396 78.610.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.898.256 -74.404.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 17.609 461.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -16.508.865 -10.965.000Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.407.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -63.900.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI255.918.587 21.985.810Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri177.664.779 46.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 488.750Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 134.682.465 43.344.889Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -35.906.903 -49.883.883Ödenen Faiz32 -20.521.754 -18.363.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.815.935 26.192.758Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.815.935 26.192.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.888.737 695.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.704.672 26.888.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 217.704.672 26.888.737Ticari Alacaklar10 13.894.492 11.807.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.894.492 11.807.601Diğer Alacaklar261.651 4.123.527İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261.651 4.123.452Stoklar13 22.124.061 181.961Peşin Ödenmiş Giderler14 6.933.447 533.356Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 328.311 3.965Diğer Dönen Varlıklar25 41.639.417 1.146.545ARA TOPLAM302.886.051 44.685.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR302.886.051 44.685.692DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 50.000 50.000Diğer Alacaklar11 24.528 244.668İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.528 244.668Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 39.287.866 24.409.420Maddi Duran Varlıklar18 1.002.001.189 497.423.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 266.909 283.504Şerefiye20 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar187.666 204.261Peşin Ödenmiş Giderler14 3.100.000 14.529TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.044.730.492 522.425.991TOPLAM VARLIKLAR1.347.616.543 567.111.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 6.000.088Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 91.976.734 45.494.461Diğer Finansal Yükümlülükler8 114.201 104.053Ticari Borçlar10 3.045.038 87.462.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 4.296.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.045.038 83.166.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15-24 497.959 300.449Diğer Borçlar11-36 11.971.889 11.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.971.889 11.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 13.214.787 199.518Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 252.391Kısa Vadeli Karşılıklar113.820 21.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 113.820 21.128Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 1.621.849 363.429ARA TOPLAM122.556.277 151.697.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.556.277 151.697.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 338.629.607 142.484.697Uzun Vadeli Karşılıklar15-24 193.653 10.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar193.653 10.543Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 143.974.382 59.176.120TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER482.797.642 201.671.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER605.353.919 353.369.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar528.454.020 213.742.617Ödenmiş Sermaye26 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 148.055.900 37.015.413Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26 -13.068.687 -7.380.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26 243.994.062 81.687.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)243.994.062 81.687.392Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 243.913.757 81.520.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 80.305 166.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 1.052.573 1.013.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 37.401.307 635.548Net Dönem Karı veya Zararı26 78.018.865 67.771.333Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 213.808.604 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR742.262.624 213.742.617TOPLAM KAYNAKLAR1.347.616.543 567.111.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5-27 142.757.181 62.625.465Satışların Maliyeti5-27 -67.983.894 -44.431.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.773.287 Yönetim Giderleri5-29 -11.041.535 -7.281.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5-30 22.318.367 3.274.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5-30 -583.038 -6.223.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.467.081 7.963.832Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5-33 101.899.800 81.506.396Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5-33 -15.193 -159.994FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)187.351.688 89.310.234Finansman Gelirleri5-31 6.417.984 2.119.863Finansman Giderleri5-32 -101.163.258 -27.166.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.606.414 64.264.095Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.265.120 3.507.238Dönem Vergi (Gideri) Geliri-186.654 -302.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 8.451.774 3.809.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)100.871.534 67.771.333DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)100.871.534 67.771.333Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26-35 22.852.669 0Ana Ortaklık Payları26 78.018.865 67.771.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 3,06000000 2,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar255.752.535 -3.301.157Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)248.318.252 -4.404.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.253 172.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.520.536 931.238Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.520.536 931.238Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)255.752.535 -3.301.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.624.069 64.470.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.665.263 0Ana Ortaklık Payları256.958.806 64.470.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910609BIST