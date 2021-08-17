***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 23:12
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 0 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
0
En Düşük
0
18:058,4300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4381
En Düşük
8,4027
18:059,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9048
En Düşük
9,8620
18:05485,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,49
|Açılış
|: 485,59
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
486,39
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4253
|8,4300
|% -0,02
|
|Euro
|9,8820
|9,8900
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,5404
|11,5982
|% -0,06
|
|Frank
|9,1773
|9,2326
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2391
|2,2503
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,56
|
|Altın Gr.
|486
|486
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
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17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
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17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
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17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem