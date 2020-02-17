***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarBaşkent Vergi Dairesine sunulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ektedir. Ekte sunulan Geçici Vergi Beyannamesi, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819721BIST