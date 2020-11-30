***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.11.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, NATEN, TRENATU00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 0 0B Grubu, NATEN, TRENATU00026 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Global düzeyde etki eden Covid 19 Kapsamında şirketlerin sermayelerini güçlendirmek amacıyla 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının yasaklanması kararını 30 Eylül 2020 sonrasına ertelenmesi süreci üç ay daha uzatılması sebebiyle kar payı dağıtımı kısıtlanmıştır. Şirketimizin Vergi Usul Kanun'una göre geçmiş yıl karı 9.286.123,05 TL ve net dönem karı 789.715,96 TL'dir. Bu kapsamda şirketimiz 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtılmamasına ve yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NATUREL KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.052.572,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 64.264.096 1.092.352,054. Vergiler ( - ) -3.507.238 302.636,095. Net Dönem Kârı 67.771.334 789.715,966. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 635.548 9.286.123,057. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.052.572,81 1.052.572,818. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 67.354.309,19 9.023.266,2Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 67.354.309,19 9.023.266,29. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 67.354.309,19 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıGlobal düzeyde etki eden Covid 19 pandemisi kapsamında şirketlerin sermayelerini güçlendirmek amacıyla 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli, daha sonra ise 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılan, Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının yasaklanması kararı alınmış ve kar payı dağıtımı kısıtlanmış, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Şirketimizin Vergi Usul Kanun'una göre geçmiş yıl karı 9.286.123,05 TL ve net dönem karı 789.715,96 TL'dir. Bu kapsamda şirketimiz 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtılmamasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890647BIST