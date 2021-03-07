***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 Peşin 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75B Grubu, NATEN, TRENATU00026 Peşin 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 0 0B Grubu, NATEN, TRENATU00026 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 5 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesine ve kar dağıtımının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, tek seferde yapılması hususlarının 2021 yılı Nisan ayında yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 NATUREL ENERJİ KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfEK: 2 NATUREL ENERJI DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.052.572,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 92.606.414 71.332.730,744. Vergiler ( - ) -8.265.120 3.167.368,535. Net Dönem Kârı 78.018.865 68.165.362,216. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe 64.757.094,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 74.610.596,89 64.757.094,19. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400.712,510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.011.309,3911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.950.000* Nakit 4.950.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 330.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 382.500 0,51 0,1275 12,75B Grubu 3.825.000 5,13 0,1275 12,75TOPLAM 4.207.500 5,64 0,1275 12,75Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 100.817.534 (92.606.414+8.265.120) TL olup, bu tutarın 22.852.669 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 78.018.865 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915754BIST