***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYıl içerisinde Şirket tarafından herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzünlenmemiştir. Direkt olarak şirket merkezini arayarak bilgi almak isteyen pay sahipleri tebliğler çerçevesinde bilgilendirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBu yönde bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıHerhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890646Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıhttps://www.kap.org.tr/en/Bildirim/890646İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896494Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıwww.naturelenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Şirket Politikaları" bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894965Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 10Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiMenfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herahngi bir kısıtlama bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 15 oy hakkı vardır. B Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 63,641.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.naturelenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Politikaları" bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca ve 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli, daha sonra ise 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılan, Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının yasaklanması kararı alınmış ve kar payı dağıtımı kısıtlanmış, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2019 Faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’muzun 30.11.2020 Tarih ve 2020/24 sayılı teklifine istinaden kar payı dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894965Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı25/12/2020 0 % 63,74 % 63,74 % 0 Yatırımcı ilişkileri < Genel Kurul Genel Kurulda Yöneltilen Soru bulunmamaktadır Bulunmamaktadır. 11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894965İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum RaporuFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum RaporuFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum RaporuFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum RaporuFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 4. Bölüm Gelir ve PerformanslarKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri < PolitikalarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporlarında Bölüm 7 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar altında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,66 % 66,66 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibrtrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıBölüm 6 Riskler Bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıYusuf ŞENELİcra başkanı / genel müdürün adıRagıp Ali KILINÇYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişiler olduğu için yoktur.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 ve %33.33Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıYusuf ŞENEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/04/2019 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ragıp Ali KILINÇ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ebru ŞENEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/04/2019 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Hilal ASLAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/09/2019 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ziya AKBAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/09/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890646 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Uğur YİĞİT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890646 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıbulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıbulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0 312 467 18 33 nolu telefondan personel işleri bölümü3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıwww.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında linkinde bulunmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıIK ve Personel İşleri Müdürlüğü3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında bulunmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında bulunmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıwww.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBulunmamaktadır. Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerwww.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi bulunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıwww.naturelenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesiKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.naturelenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Faaliyet Raporları" bölümündeKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 6: Riskler bölümünün altında yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 10: Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık bölümünün altında yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında B. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri: kısmında yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında G. Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında kısmında yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında C maddesinde yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 1: Şirket hakkında bilgilerg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında D maddesinde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı31Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBu konuya özgü yazılı bir şirket iç düzenleme yoktur.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı6. Riskler A. Risk Yönetim Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi: altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomitelerin çalışma esasları KAP'ta duyurulmamış olup Yıllık Faaliyet Raporunda verilmektedir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ziya Akbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Uğur Yiğit Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Yiğit Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hilal Aslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ziya Akbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ziya Akbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hilal Aslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910613BIST