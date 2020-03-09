***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYEKA için Güneş Enerjisi Santrali arazisi alımıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİç Anadolu Bölgesinde muhtelif yerlerde toplam 456.470,49 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.08.2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli17.280.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%3,73Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%52,36Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,8Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%6,98İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%30,85Alım KoşullarıPeşin alınmıştır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.03.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafMuhtelif şahıslarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacaktır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası03.08.2019 / 2019-136Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAnreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar17.935.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporundaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.AçıklamalarŞirketimiz, Halka Arz izahnamesinde de belirtildiği üzere yeni yatırım planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılması beklenen güneş YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, İç Anadolu Bölgesinde toplam 750 bin m2 (metrekare) arazi satın alımı planlaması yaparak 50 MW güneş YEKA ihalesine girmeyi hedeflemiştir. Arazi fiyatlarının satın alma haberi ile birlikte yükseleceği, fiyat yükselişine sebep olmamak ve yatırım planlamamızda öngörülen maliyetlerin etkilenmemesi düşüncesi ile bu kararın açıklanması Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenmiştir.Bu süreç içerisinde, Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş'ye ait 22.35 MWp Güneş Enerji Santrali satın alınması gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, şirket Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar ile 750 bin m2 olarak planlanan arazi alımının, mevcutta satın alınan ve yaklaşık 30 MW güneş enerji santrali yapım kapasitesine yetecek 456.470,49 m2 olarak neticelendirilmesine ve gerekli açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825744BIST