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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

09.03.2020 18:15
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
YEKA için Güneş Enerjisi Santrali arazisi alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İç Anadolu Bölgesinde muhtelif yerlerde toplam 456.470,49 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.08.2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
17.280.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%3,73
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%52,36
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,8
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%6,98
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%30,85
Alım Koşulları
Peşin alınmıştır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.03.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Muhtelif şahıslar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
03.08.2019 / 2019-136
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Anreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
17.935.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporundaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar

Şirketimiz, Halka Arz izahnamesinde de belirtildiği üzere yeni yatırım planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılması beklenen güneş YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, İç Anadolu Bölgesinde toplam 750 bin m2 (metrekare) arazi satın alımı planlaması yaparak 50 MW güneş YEKA ihalesine girmeyi hedeflemiştir. Arazi fiyatlarının satın alma haberi ile birlikte yükseleceği, fiyat yükselişine sebep olmamak  ve yatırım planlamamızda öngörülen maliyetlerin  etkilenmemesi düşüncesi ile bu kararın açıklanması Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenmiştir.
Bu süreç içerisinde, Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş'ye ait 22.35 MWp Güneş Enerji Santrali satın alınması gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, şirket Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar ile  750 bin m2 olarak planlanan arazi alımının, mevcutta satın alınan ve yaklaşık 30 MW güneş enerji santrali yapım kapasitesine yetecek  456.470,49 m2 olarak neticelendirilmesine ve gerekli açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825744


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Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
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Gümüş Gr. 3,33 3,33 -0,07  
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