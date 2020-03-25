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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 19:38
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son dönemlerde dünya ölçeğinde önemli bir etkiye sahip olan Koronavirüs salgını nedeniyle Şirketimizce alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1. Salgına sebep olan virüs ve etkileri hakkında çalışanlarımıza detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
2. Virüsten korunmak için alınması gereken kişisel tedbirler çalışanlarımıza iletilmiştir.
3. Tüm sahalarımızda, ofislerimizde ve araçlarımızda dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.
4. Yurtdışı seyahatler kaldırılmış, zorunlu olmayan yurtiçi seyahatler ertelenmiş ve yönetim iznine tabi tutulmuştur.
5. Toplantılar online platformlar üzerinden yapılmaya başlanmış ve Merkez ofis personelimiz için çalışma saatlerimiz 13:00-18:00 olarak düzenlenmiştir.
Şirketimize ait 39 adet Güneş Elektrik Santralinde tam otomasyon halinde kesintisiz olarak elektrik üretilmekte ve bu elektrik 13.3 USD cent/kWh sabit fiyat alım garantisi ile şebekeye satılmaktadır. Üretim ve satışlarımızda herhangi bir aksama yoktur. Daha önceki KAP açıklamalarımızda da görülebileceği üzere, Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerimizde de bir aksama bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832219


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NATEN 12,87 49.796.199 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.129.700 % 10,00  
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Frank 6,5376 6,5770 % 0,44  
Riyal 1,7048 1,7134 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.612 -9,68  
Altın Gr. 333 333 -3,31  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,32 14,38 0,07  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,03  
B. Petrol 27,59 27,59 0,44  
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