***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 18:30
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile KIRTEKS METAL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştır. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek ve Kırteks Metal'in elektrik ihtiyacını karşılayacak olan projenin sözleşme bedeli, KDV dahil 6.606.766,59 Türk Lirasıdır(1.005.657,36 Amerikan Doları).
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833972
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
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|Önceki Kapanış
|: 89.644
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90.399
En Düşük
87.889
18:056,6946
En Yüksek
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|: 1,20%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 0,42%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 341,32
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2735
|8,3150
|% 1,04
|
|Frank
|6,8956
|6,9371
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7733
|1,7822
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|13,87
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|24,96
|24,96
|-1,39
|