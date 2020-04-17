***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Enerji "Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü" Ofis Açılışını Gerçekleştirdi.Başta Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana olmak üzere güney illerimizde devam eden Güneş Elektrik Santrali proje ve müteahhitlik faaliyetlerimizi yönetmek, ayrıca kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Güneş Santrallerine daha hızlı bakım ve onarım hizmetleri verebilmek amacı ile Kahramanmaraş'ta "Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü" ofisimizin açılışını gerçekleştirdik.Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü ofisimizde proje tasarım ekibimiz, santral kurulum proje yönetim ekibimiz ve bakım onarım ekibimiz görev yapacaktır.Kamuoyuna Saygı ile Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839088BIST