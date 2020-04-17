***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 18:24
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturel Enerji "Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü" Ofis Açılışını Gerçekleştirdi.
Başta Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana olmak üzere güney illerimizde devam eden Güneş Elektrik Santrali proje ve müteahhitlik faaliyetlerimizi yönetmek, ayrıca kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Güneş Santrallerine daha hızlı bakım ve onarım hizmetleri verebilmek amacı ile Kahramanmaraş'ta "Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü" ofisimizin açılışını gerçekleştirdik.
Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü ofisimizde proje tasarım ekibimiz, santral kurulum proje yönetim ekibimiz ve bakım onarım ekibimiz görev yapacaktır.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839088
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
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|Önceki Kapanış
|: 96.249
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98.759
En Düşük
97.601
18:056,9331
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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18:057,5428
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|: 7,0520
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|Açılış
|: 376,25
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|Önceki Kapanış
|: 383,77
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383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6348
|8,6781
|% 0,11
|
|Frank
|7,1417
|7,1847
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-30,14
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,05
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.478
|-45,60
|
|Tam
|2.490
|2.553
|-43,20
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-22,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|-11,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,63
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